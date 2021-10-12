Сборная Украины получит максимум поддержки от трибун Арены Львов во время поединка 8-го тура квалификации к Мундиалю в Катаре против сборной Боснии и Герцеговины.

Все билеты на отборочный матч ЧМ-2022 проданы, сообщает Metaratings.

Украина – Босния и Герцеговина: команды определились с формой на матч квалификации ЧМ-2022

Стадион будет заполнен на 2/3 вместимости. Ранее во Львове состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием представителей УАФ. На нем было определено, что матч смогут посетить около 24 тысяч болельщиков.

Напомним, что матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября. Начало поединка в 21:45.

Украина – Босния и Герцеговина: анонс матча отбора к ЧМ-2022