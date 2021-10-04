Напередодні жовтневих поєдинків з Казахстаном та Україною у збірній Боснії і Герцеговини відбулися вимушені заміни.

Допомогти своїй команді не зможуть ще два гравці, повідомляє УАФ з посиланням на сайт Футбольного союзу Боснії і Герцеговини.

Боснія і Герцеговина втратила П'яніча та ще двох футболістів на матч з Україною

Захисник сербського Партизана Сініша Санічанін отримав позитивний результат тесту на коронавірус, а півзахисник угорського Ференцвароша Стєпан Лончар напередодні зазнав травми. Замість них головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Івайло Петев викликав у табір своєї команди хавбека Елвіса Шаріча з хорватської Гориці.

Нагадаємо, нещодавно зі складу балканців через травму також вибули півзахисник Барселони Міралем П'яніч та хавбек Мілана Раде Круніч. Підопічні Івайло Петева в рамках відбору до ЧС-2022 9-го жовтня битимуться у гостях з Казахстаном, а 12-го – теж на виїзді з Україною.

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