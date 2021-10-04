Накануне октябрьских поединков с Казахстаном и Украиной в сборной Боснии и Герцеговины состоялись вынужденные замены.

Помочь своей команде не смогут еще два игрока, сообщает УАФ со ссылкой на сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина потеряла Пьянича и еще двух футболистов на матч с Украиной

Защитник сербского Партизана Синиша Саничанин получил положительный результат теста на коронавирус, а полузащитник венгерского Ференцвароша Степан Лончар накануне травмировался. Вместо них главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев вызвал в лагерь своей команды хавбека Элвиса Шарича из хорватской Горицы.

Напомним, недавно из состава балканцев из-за травмы также выбыли полузащитник Барселоны Миралем Пьянич и хавбек Милана Раде Крунич. Подопечные Ивайло Петева в рамках отбора к ЧМ-2022 9-го октября сразятся в гостях с Казахстаном, а 12-го – тоже на выезде с Украиной.

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