Став відомий розклад національних команд України та Боснії у Львові, де збірні 12 жовтня зіграють поєдинок відбору на ЧС-2022.

Збірна України вже у Львові / УАФ

Одразу після перемоги над Фінляндією (2:1) українська команда залишила Гельсінкі. До Львова "синьо-жовті" прибули вночі 10 жовтня. На годину раніше до міста Лева прилетіли боснійці.

Впродовж перебування у Львові "синьо-жовті" проживатимуть у готелі Нобіліс – саме там базувався Шахтар, коли грав на Арені Львів у єврокубках. Боснія і Герцеговина обрала Grand Hotel, інформує Meta Ratings.

У неділю ввечері команди проведуть тренування. Балканці займатимуться на стадіоні Україна, де свої поєдинки проводять Карпати. Підопічні Олександра Петракова потренуються на стадіоні університету фізичної культури. У день гри "синьо-жовті" планують провести передматчеве заняття на цій же арені.

Матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня. "Синьо-жовті" посідають друге місце групи D, набравши 8 очок. Балканці мають гру в запасі та йдуть третіми – 6 балів.

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