Стало известно расписание национальных команд Украины и Боснии во Львове, где сборные 12 октября сыграют поединок отбора на ЧМ-2022.

Сразу после победы над Финляндией (2:1) украинская команда покинула Хельсинки. Во Львов "сине-желтые" прибыли ночью 10 октября. На час раньше в город Льва прилетели боснийцы.

В течение пребывания во Львове "сине-желтые" будут проживать в гостинице Нобилис – именно там базировался Шахтер, когда играл на Арене Львов в еврокубках. Босния и Герцеговина выбрала Grand Hotel, информирует Meta Ratings.

В воскресенье вечером команды проведут тренировку. Балканцы будут заниматься на стадионе Украина, где свои поединки проводят Карпаты. Подопечные Александра Петракова потренируются на стадионе университета физической культуры. В день игры "сине-желтые" планируют провести предматчевое занятие на этой же арене.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября. "Сине-желтые" занимают второе место группы D, набрав 8 очков. Балканцы имеют игру в запасе и идут третьими – 6 баллов.

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