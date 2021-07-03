Вже визначився дует, який буде коментувати протистояння головної команди країни в 1/4 фіналу Євро-2020.

Шевченко та Пятов перед матчем з Англією / Сайт УАФ

Коментаторами двобою Україна – Англія будуть Андрій Столярчук та Владислав Шалота. Про це останній повідомив у своєму Instagram.

Україна провела ранкове тренування перед чвертьфіналом Євро-2020 проти Англії

Протистояння команди Шевченка з підопічними Саутгейта можна буде переглянути на телеканалах Футбол 1/2/3, а також на ТРК Україна. Трансляція матчу, який відбудеться на римському Стадіо Олімпіко, розпочнеться о 22:00.

Зауважимо, переможець двобою Україна – Англія 7 липня в півфіналі на лондонському Вемблі гратиме з тріумфатором пари Чехія – Данія. Зустріч за участі цих команд стартує сьогодні о 19:00.

Україна – Англія: анонс матчу 1/4 фіналу Євро-2020