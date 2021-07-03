Україна – Англія: стало відомо, хто коментуватиме матч за вихід у півфінал чемпіонату Європи
3 липня 17:38 - Читать на русском
Вже визначився дует, який буде коментувати протистояння головної команди країни в 1/4 фіналу Євро-2020.
завершено
Харрі Кейн 4’
Харрі Магуайр 47’
Харрі Кейн 50’
4’ Харрі Кейн
47’ Харрі Магуайр
50’ Харрі Кейн
Коментаторами двобою Україна – Англія будуть Андрій Столярчук та Владислав Шалота. Про це останній повідомив у своєму Instagram.
Україна провела ранкове тренування перед чвертьфіналом Євро-2020 проти Англії
Протистояння команди Шевченка з підопічними Саутгейта можна буде переглянути на телеканалах Футбол 1/2/3, а також на ТРК Україна. Трансляція матчу, який відбудеться на римському Стадіо Олімпіко, розпочнеться о 22:00.
Зауважимо, переможець двобою Україна – Англія 7 липня в півфіналі на лондонському Вемблі гратиме з тріумфатором пари Чехія – Данія. Зустріч за участі цих команд стартує сьогодні о 19:00.
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