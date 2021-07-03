Україна провела ранкове тренування перед чвертьфіналом Євро-2020 проти Англії
Головна команда країни під керівництвом Андрія Шевченка вийшла на фінішну пряму підготовки до матчу з "Трьома левами".
Вже сьогодні, 3 липня, збірна України зустрінеться з англійцями. Матч на римському Стадіо Олімпіко розпочнеться о 22:00.
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Вранці перед поєдинком "синьо-жовті" під керівництвом тренерського штабу Андрія Шевченка провели заняття на одному з полів Центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті. Воно тривало 45 хвилин, інформує сайт УАФ.
Зауважимо, переможець двобою Україна – Англія 7 липня в півфіналі на лондонському Вемблі гратиме з тріумфатором пари Чехія – Данія. Матч за участі цих команд розпочнеться сьогодні о 19:00.
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