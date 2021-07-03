Уже определился дуэт, который будет комментировать противостояние главной команды страны в 1/4 финала Евро-2020.

Шевченко и Пятов перед матчем с Англией / Сайт УАФ

Комментаторами поединка Украина – Англия будут Андрей Столярчук и Владислав Шалота. Об этом последний сообщил в своем Instagram.

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Противостояние команды Шевченко с подопечными Саутгейта можно будет посмотреть на телеканалах Футбол 1/2/3, а также на ТРК Украина. Трансляция матча, который состоится на римском Стадио Олимпико, начнется в 22:00.

Заметим, победитель поединка Украина – Англия 7 июля в полуфинале на лондонском Уэмбли будет играть с триумфатором пары Чехия – Дания. Встреча с участием этих команд стартует сегодня в 19:00.

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