"Я знаю Шеву дуже давно, ми багато років провели разом у Мілані. Тоді ми багато працювали над його вдосконаленням, покращенням навичок форварда. Коли він зателефонував мені щодо тренерської роботи, то я одразу все зрозумів, бо в минулому ми дуже поважали одне одного.

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Гадаю, Шевченко часто думає про повернення в Мілан. Гадаю, одного дня він хоче повернутися туди, де йому було добре як футболісту. У мене попереду ще є кілька років, тому я не зациклююся на цьому. Мілан – наш дім", – наводить слова Тассотті Milannews24.

Нагадаємо, чинний контракт Шевченка зі збірною України розрахований до кінця 2022 року.

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