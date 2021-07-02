Украина – Англия: "сине-желтые" прогулялись по достопримечательностям Рима накануне поединка за полуфинал Евро
Андрей Шевченко опубликовал фото с прогулки украинской команды улицами Вечного города.
"Счастлив вернуться в Рим и сыграть в четвертьфинале на Стадио Олимпико. Это будет невероятно!" – написал Андрей Шевченко в своем Instagram.
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Под постом наставник сборной Украины добавил командные фото с прогулки по столице Италии. "Сине-желтые" позировали, в частности на фоне Колизея и монумента Витториано на знаменитой площади Венеции.
Напомним, поединок сборной Украины против Англии за путевку в полуфинал Евро-2020 состоится 3 июля в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
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