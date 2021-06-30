Україна – Англія: Шовковський назвав додатковий стимул для команди Шевченка у боротьбі за вихід у півфінал Євро-2020
Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський прокоментував жахливу травму форварда Артема Бєсєдіна, яку той отримав у матчі 1/8 фіналу континентальной першості проти Швеції.
"На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною.
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Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу у наступних матчах Артема Бєсєдіна, хіба що на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом. Ми всі сподіваємося, що все обійдеться і не буде сильних пошкоджень!
Він вимушено залишає розташування команди і повертається до Києва, щоб пройти повне обстеження і повернутися ще сильнішим!" – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, Бєсєдін встиг провести на полі лише 10 хвилин. Після грубої гри захисника Швеції Маркуса Даніельссона, за яку той отримав спочатку жовту, а після перегляду VAR пряму червону картку, українець змушений був покинути поле за допомогою лікарів.
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