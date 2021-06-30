"На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною.

"Це не червона картка": Лінекер дав абсурдну оцінку звірячому фолу проти Бєсєдіна

Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу у наступних матчах Артема Бєсєдіна, хіба що на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом. Ми всі сподіваємося, що все обійдеться і не буде сильних пошкоджень!

Він вимушено залишає розташування команди і повертається до Києва, щоб пройти повне обстеження і повернутися ще сильнішим!" – написав Шовковський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Бєсєдін встиг провести на полі лише 10 хвилин. Після грубої гри захисника Швеції Маркуса Даніельссона, за яку той отримав спочатку жовту, а після перегляду VAR пряму червону картку, українець змушений був покинути поле за допомогою лікарів.

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