"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой.

"Это не красная карточка": Линекер дал абсурдную оценку зверскому фолу против Беседина

Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом. Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений!

Он вынужденно покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование и вернуться еще более сильным!" – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Беседин успел провести на поле всего 10 минут. После грубой игры защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, за которую тот получил сначала желтую, а после просмотра VAR прямую красную карточку, украинец вынужден был покинуть поле с помощью врачей.

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