Шотландський клуб підписав 19-річного українця
28 червня 23:16 - Читать на русском
Максим Кучерявий підкорюватиме чемпіонат Шотландії.
Шотландський колектив Сент-Джонстон, який виступає в елітному дивізіоні, підсилився 19-річним Максимом Кучерявим, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Контракт між шотландцями і українським хавбеком розрахований на три роки. Минулий сезон Максим також провів у таборі "святих", де добре себе зарекомендував.
За підсумками минулого розіграшу шотландської Прем'єр-ліги Сент-Джонстон фінішував на 6-й сходинці.
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