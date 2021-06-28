Шотландський колектив Сент-Джонстон, який виступає в елітному дивізіоні, підсилився 19-річним Максимом Кучерявим, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт між шотландцями і українським хавбеком розрахований на три роки. Минулий сезон Максим також провів у таборі "святих", де добре себе зарекомендував.

За підсумками минулого розіграшу шотландської Прем'єр-ліги Сент-Джонстон фінішував на 6-й сходинці.

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