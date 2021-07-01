Група українських фанатів зустрічала підопічних Шевченка біля готелю, в якому команда зупинилася.

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Вболівальники кричали слова підтримки і палко дякували за історичний успіх у матчі проти Швеції. На одну з фанаток чекало розчарування. Вона хотіла сфотографуватися з Георгієм Бущаном, але не помітила, як голкіпер у картузі пройшов повз.

Додамо, що зустріч України та Англії відбудеться 3 липня о 22:00 у Римі на Стадіо Олімпіко. Переможець цієї пари у півфіналі Євро-2020 зустрінеться з тріумфатором двобою Данія – Чехія.

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