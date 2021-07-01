– Збірна України вже виконала завдання на турнірі, може, тепер ви зможете грати без тягаря відповідальності за результат?

– Я не згоден із твердженням, що в нас вже немає завдань. На останньому теоретичному занятті головний тренер наголосив, що не потрібно літати у хмарах та казати, що ми вже досягли чогось. Ми вже бачили на цьому турнірі, що все можливо у футболі. Готуємося до гри дуже серйозно, сконцентровано.

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Англія – дуже хороша команда, яка грає у швидкий футбол. Але ми вже грали проти Франції, Німеччини, Іспанії, у нас є досвід таких матчів. Нам не потрібно боятися, а треба виконувати план на гру. Якщо ми будемо максимально дотримуватися плану та продемонструємо повну самовіддачу, думаю, зможемо досягти результату.

– Чи легше вам буде грати в суботу, враховуючи, що ви є андердогами в цьому протистоянні?

– Так, Англія – фаворит нашого матчу, тож на неї буде більший тиск, ніж на нас.

– Андрій Ярмоленко показав чудову гру в матчі проти Нідерландів. Чи він готовий фізично зіграти так само в суботу?

– У Ярмоленка було мало ігрового часу в цьому сезоні. Андрій – справжній капітан, для нього гра з Англією буде особливою, це для нього чудовий шанс довести, чого він вартий.

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