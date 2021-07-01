Сборная Украины будет иметь мощную поддержку перед матчем 1/4 финала Евро против Англии.

Группа украинских фанатов встречала подопечных Шевченко возле гостиницы, в которой команда остановилась.

Шевченко спустил сборную Украины с небес на землю перед матчем против Англии – Малиновский раскрыл слова тренера

Болельщики кричали слова поддержки и горячо благодарили за исторический успех в матче против Швеции. Одну из фанаток ждало разочарование. Она хотела сфотографироваться с Георгием Бущаном, но не заметила, как голкипер в кепке прошел мимо.

Добавим, что встреча Украины и Англии состоится 3 июля в 22:00 в Риме на Стадио Олимпико. Победитель этой пары в полуфинале Евро-2020 встретится с триумфатором поединка Дания – Чехия.

Як Україна пройшла Швецію і що робити з Англією? Розбираємося без зайвої ейфорії