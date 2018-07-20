Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу Євро-2018 U-19

Україна та Англія зустрічаються у другому турі Євро-2018 U-19 у групі B. Дивіться пряму трансляцію поєдинку Україна – Англія.

Україна U-19 проводить другий матч на Євро-2018 проти Англії. Дивіться пряму онлайн-трансляцію гри на офіційному Youtube-каналі УЄФА. Поєдинок Україна – Англія розпочнеться о 18.30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію.

Збірна України U-19 стартує на Євро-2018. Усе, що варто знати

Склад збірної України: Кучерук – Миколенко, Бондар, Попов – Корнієнко, Хахльов, Дришлюк, Конопля – Булеца, Цітаїшвілі – Супряга.

Нагадаємо, в першому турі Україна U-19 перемогла Францію, а Англія здолала Туреччину. Таким чином у обох команд після першого туру по 3 очки. У півфінал вийдуть 2 команди з групи. Вони автоматично кваліфікуються на чемпіонат світу-2019 (U-20), який відбудеться у Польщі.