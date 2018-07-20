Украина – Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2018 U-19

Украина и Англия встречаются во втором туре Евро-2018 U-19 в группе B. Смотрите прямую трансляцию поединка Украина – Англия.

Украина U-19 проводит второй матч на Евро-2018 против Англии. Смотрите прямую онлайн-трансляцию игры на официальном Youtube-канале УЕФА. Поединок Украина – Англия начнется в 18.30 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Збірна України U-19 стартує на Євро-2018. Усе, що варто знати

Состав сборной Украины: Кучерук – Миколенко, Бондарь, Попов – Корниенко, Хахлев, Дрышлюк, Конопля – Булеца, Цитаишвили – Супряга.

Напомним, в первом туре Украина U-19 победила Францию, а Англия одолела Турцию. Таким образом у обеих команд после первого тура по 3 очка. В полуфинал выйдут 2 команды из группы. Они автоматически квалифицируются на чемпионат мира-2019 (U-20), который состоится в Польше.