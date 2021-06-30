Форвард Динамо Артем Бєсєдін тривалий час не зможе допомогти київському клубу.

За кожен день відновлення від травми отриманої на Євро-2020 УЄФА платить близько 20 тисяч євро, повідомляє sport.ua.

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Лікарі прогнозують нападнику Динамо Артему Бєсєдіну, який ціною важкого пошкодження коліна рятував збірну України у матчі зі шведами (2:1), біля 6-ти місяців реабілітації. За інформацією іспанських ЗМІ, за зірку Барселони Усмана Дембеле, який також через травму пропустить 4 місяці, УЄФА заплатить майже 2,5 млн євро.

Артем вже покинув табір збірної України та вирушив до Києва.

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