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Угорщина: Габовда відзначився асистом за Халадаш, МТК Селіна та Кичака поступилося Кішварді

20 квітня 23:46 156 Читать на русском
Угорщина: Габовда відзначився асистом за Халадаш, МТК Селіна та Кичака поступилося Кішварді
Юрій Габовда / ФК Халадаш

Халадаш Габовди та Голодюка програв Дебрецену, а Кішварда виявилася сильнішою за МТК Селіна та Кичака.

Угорщина. Вища ліга, 29-й тур

МТК – Кішварда – 0:1

Гол: Хорваж, 20

Дебрецен – Халадаш – 2:1

Голи: Шатмарі, 35, Боді, 64 (пен.) – Іванов, 76

МТК у рідних стінах мінімально програв Кішварді. Зазначимо, що у складі господарів на полі з'явився Євген Селін, а ще один українець Артем Кичак залишився на лаві для запасних. Долю поєдинку вирішив єдиний м'яч Хорважа, який відзначився на 20-й хвилині.

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У іншому поєдинку ігрового дня Дебрецен святкував перемогу над Халадашем Юрія Габовди та Олега Голодюка. Обидва українці вийшли у стартовому складі своєї команди, а Габовда навіть відзначився асистом. Дебрецен забив двічі в кожному з таймі, а українець асистував Іванову, який скоротив відставання, однак Халадашу не вистачило часу, щоб відновити паритет і здобути хоча б один заліковий бал.

МТК з 34-ма очками посідає 7 сходинку в угорській першості, а Халадаш з 25-ма пунктами є аутсайдером чемпіонату.

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