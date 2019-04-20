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Ференцварош Реброва розгромив головного конкурента за чемпіонство – Харатін відзначився голом

20 квітня 23:04 524 Читать на русском
Ференцварош Реброва розгромив головного конкурента за чемпіонство – Харатін відзначився голом
Ференцварош Реброва розгромив головного конкурента за чемпіонство

Ференцварош без проблем розібрався з Віді у центральному поєдинку 29-го туру угорської першості.

Угорщина. Вища ліга, 29-й тур

Ференшварош – Віді – 4:1

Голи: Нгуєн, 7, Харатін, 58, Лансафаме, 68, 90+2 – Него, 22

Вилучення: Хаджич (В) 45+1

Ференцварош Сергія Реброва вдома розібрався з Віді, який є головним переслідувачем команди в чемпіонаті. Українці Петряк та Харатін вийшли у стартовому складі команди. Господарі забили вже в дебюті зустрічі, Віді відповів точним пострілом на екваторі першої 45-хвилинки.

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По перерві Харатін забив гол, який став для нього дебютним в чемпіонаті Угорщини, і вивів команду вперед. Згодом перевагу комфортною зробив Лансафами, який і довів рахунок до розгромного, оформивши дубль у компенсований до другого тайму час.

Після цією перемоги Ференцварош продовжує лідирувати в чемпіонаті Угорщини. У активі підопічних Реброва 67 очок, Віді попри поразку залишився на другій позиції з 56-ма очками.

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