Угорщина – Англія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Угорщина в рамках відбору до ЧС-2022 приймає збірну Англії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч відбору ЧС-2022 Угорщина – Англія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Угорщина: Гулачі – Кешкеш, Орбан, Салай – Болла, Кляйнхайслер, Шефер, Фіоло – Р. Шаллай, Собослай – Салай
Запасні: Дібуш, Богдан, Ланг, Д. Шаллай, Чері, К. Варга, Гоздог, Р. Варга, Тамаш, Хан, Шьон, Ніколіч
Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Філіппс, Райс – Стерлінг, Маунт, Гріліш – Кейн
Запасні: Джонстон, Поуп, Тріпп'єр, Хендерсон, Мінгз, Коуді, Сака, Александер-Арнольд, Лінгард, Джеймс, Беллінгем, Бемфорд
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