Національна команда Угорщини залишиться без підтримки на найближчі поєдинки.

УЄФА призначив для збірної Угорщини три домашні матчі (один з випробовувальним терміном на два роки) із закритими трибунами, повідомляє FC Bayern München News.

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Причиною такого рішення стали гомофобні банери угорських фанатів у Мюнхені під час поєдинку проти збірної Німеччини (2:2).

Нагадаємо, Угорщина поикнула Євро-2020 після групового етапу, а Німеччина вилетіла від збірної Англії (0:2) на стадії 1/8 фіналу.

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