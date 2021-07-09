УЄФА покарав збірну Угорщини за гомофобні банери фанатів на Євро-2020
9 липня 21:44 - Читать на русском
Національна команда Угорщини залишиться без підтримки на найближчі поєдинки.
66’ Кай Хаверц
84’ Леон Ґорецка
Адам Салай 11’
Андраш Шафер 68’
11’ Адам Салай
66’ Кай Хаверц
68’ Андраш Шафер
84’ Леон Ґорецка
УЄФА призначив для збірної Угорщини три домашні матчі (один з випробовувальним терміном на два роки) із закритими трибунами, повідомляє FC Bayern München News.
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Причиною такого рішення стали гомофобні банери угорських фанатів у Мюнхені під час поєдинку проти збірної Німеччини (2:2).
Нагадаємо, Угорщина поикнула Євро-2020 після групового етапу, а Німеччина вилетіла від збірної Англії (0:2) на стадії 1/8 фіналу.
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