Венгрия – Англия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Венгрия в рамках отбора к ЧМ-2022 принимает сборную Англии. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч отбора ЧМ-2022 Венгрия – Англия начнётся в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Венгрия: Гулачи – Кешкеш, Орбан, Салай – Болла, Кляйнхайслер, Шефер, Фиоло – Р. Шаллай, Собослай – Салай
Запасные: Дибуш, Богдан, Ланг, Д. Шаллай, Чери, К. Варга, Гоздог, Р. Варга, Тамаш, Хан, Шён, Николич
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Филиппс, Райс – Стерлинг, Маунт, Грилиш – Кейн
Запасные: Джонстон, Поуп, Триппьер, Хендерсон, Мингз, Коуди, Сака, Александер-Арнольд, Лингард, Джеймс, Бэллингем, Бэмфорд
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