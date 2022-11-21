Збірна США у матчі 1-го туру групового етапу ЧС-2022 не змогла втримати перемогу над Уельсом (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Сьогодні Україна могла б стартувати на чемпіонаті світу, але системні тренерські недопрацювання, помилки арбітрів та фантастичні сейви Хеннесі у Кардіффі змусили нас сидіти перед телевізором. Замість підопічних Олександра Петракова на матч проти США вийшли збірна Уельса. Між іншим, це була перша поява валлійців на Мундіалі за останні 64 роки.

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Поєдинок мав величезне турнірне значення. Великою мірою, це була битва за друге місце – Іран виглядає занадто слабко, а з Англією тягатись у цій групі важко. Фаворитами вважались американці, у яких значна частина гравців розкидана по топ-клубах. Валлійці мали Бейла, Ремзі й середняків АПЛ, але загальний рівень США виглядав значно вищим.

Перший тайм пройшов саме так, як і очікувалось. Підопічні Грегга Белхалтера демонстрували дуже високу якість роботи з м'ячем і володіли територіальною перевагою. "Дракони" майже нічим не відповідали до самої перерви. Проблемою "зірково-смугастих" стало безпосереднє загострення – команда провела всього три удари.

Але ж які це були удари! На 10-й хвилині США простріл Веа у власні ворота підрізав Родон, змусивши Хеннесі виконувати сейв. У атаці ж другим темпом Сарджент замикав подачу, пробивши головою у ближній кут й влучив у стійку! На 36-й же хвилині валлійців вже нічого не врятувало: Веа отримав розрізний пас від Адама, опинився перед голкіпером і в дотик прокинув м'яч повз нього – 1:0!

Саме з цим рахунком перший тайм і добіг кінця. По перерві нічого не змінилося – американці довгий час володіли ініціативою, Уельс не відсвічував, але моментів не було взагалі. Власне, до самого фінального свистка підопічні Грегга Белхалтера змогли вичавити із себе два негострих постріли по ворота.

Здавалося, що все завершиться із рахунком, встановленим у першому таймі, однак валлійці несподівано прокинулись. Починаючи із 60-х хвилин, вони почали плавно перехоплювати ініціативу. Щонайголовніше, пішли моменти.

Метушня після стандарту на 65-й хвилині завершилась ударом Девіса головою під поперечину (Тернер парирував), а на 67-й Мур замкнув подачу з кутового. Кіффер бив метрів з шести, спрямувавши м'яч повз дальню дев'ятку.

Впродовж наступних 15 хвилин американці все більше сідали. Уельс почав відверто навалюватись на штрафний США. Зрештою, підопічні Робе Пейджа добилися свого – а героями, звісно ж, стали Реймзі й Бейл. Залишаючись непомітними протягом усього матчу, вони організували пенальті на 82-й хвилині. Аарон вирізав передачу на 11 метрів, а Бейл поставив корпус, отримавши по ногах від Ціммермана.

Арбітр після перегляду відеоповтору вказав на позначку, а Бейл потужним пострілом у правий верхній кут зрівняв рахунок – 1:1! "Дракони" забили у першому за 64 роки матчі на ЧС. Щоправда, розвинути успіх в основний час їм ніяк не вдавалося.

США трималися, хоч і з величезним скрипом. Арбітр компенсував цілих дев'ять хвилин, а зіграли аж одинадцять. За весь цей період валлійці так і не спромоглися організувати бодай один момент. У підсумку, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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