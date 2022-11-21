Сегодня Украина могла бы стартовать на чемпионате мира, но системные тренерские недоработки, ошибки арбитров и фантастические сейвы Хеннеси в Кардиффе заставили нас сидеть перед телевизором. Вместо подопечных Александра Петракова на матч против США вышли сборная Уэльса. Между прочим, это было первое появление валлийцев на Мундиале за последние 64 года.

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Поединок имел огромное турнирное значение. Во многом, это была битва за второе место – Иран выглядит слишком слабо, а с Англией тягаться в этой группе трудно. Фаворитами считались американцы, у которых большая часть игроков разбросана по топ-клубам. Валлийцы имели Бэйла, Рэмзи и среднячков АПЛ, но общий уровень США выглядел значительно выше.

Первый тайм прошел именно так, как и ожидалось. Подопечные Грегга Белхалтера демонстрировали очень высокое качество работы с мячом и владели территориальным преимуществом. "Драконы" почти ничем не отвечали до самого перерыва. Проблемой "звездно-полосатых" стало непосредственное обострение – команда провела всего три удара.

Но ведь какие это были удары! На 10-й минуте США прострел Веа в собственные ворота подрезал Родон, заставив Хеннеси выполнять сейв. В атаке же вторым темпом Сарджент замыкал подачу, пробив головой в ближний угол и попал в стойку! На 36-й же минуте валлийцев уже ничего не спасло: Веа получил разрезной пас от Адама, оказался перед голкипером и в касание пробросил мяч мимо него – 1:0!

Именно с этим счетом первый тайм и подошел к концу. После перерыва ничего не изменилось – американцы долгое время владели инициативой, Уэльс не отсвечивал, но моментов не было вообще. Собственно, до самого финального свистка подопечные Грегга Белхалтера смогли выжать из себя два неострых выстрела по воротам.

Казалось, что все завершится со счетом, установленным в первом тайме, однако валлийцы неожиданно проснулись. Начиная с 60-х минут, они начали плавно перехватывать инициативу. Самое главное, пошли моменты.

Суматоха после стандарта на 65-й минуте завершилась ударом Дэвиса головой под перекладину (Тёрнер парировал), а на 67-й Мур замкнул подачу с углового. Киффер бил метров с шести, направив мяч мимо дальней девятки.

В течение следующих 15 минут американцы все больше садились. Уэльс начал откровенно наваливаться на штрафную США. В конце концов, подопечные Робе Пейджа добились своего – а героями, конечно же, стали Реймзи и Бэйл. Оставаясь незаметными на протяжении всего матча, они организовали пенальти на 82-й минуте. Аарон вырезал передачу на 11 метров, а Бэйл поставил корпус, получив по ногам от Циммермана.

Арбитр после просмотра видеоповтора указал на отметку, а Бэйл мощным выстрелом в правый верхний угол сравнял счет – 1:1! "Драконы" забили в первом за 64 года матче на ЧМ. Правда, развить успех в основное время им никак не удавалось.

США держались, хоть и с огромным скрипом. Арбитр компенсировал целых девять минут, а сыграли аж одиннадцать. За весь этот период валлийцы так и не смогли организовать хотя бы один момент. В итоге, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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