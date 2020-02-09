"Уельс, гольф, Мадрид": агент Бейла назвав справжні пріорітети зірки Реала

Агент вінгера Реала Гарета Бейла Джонатан Барнетт вважає, що фанати ставляться до його клієнта надто критично.

"Бейл – одна з найприємніших персон з усіх, кого я зустрічав. Він фантастичний хлопець, відмінний сім'янин з дружиною і трьома дітьми. Гарет ретельно охороняє своє особисте життя, він тиха і спокійна людина. Любить грати в футбол і любить своє життя. Огидно, коли люди говорять про нього погано, мені це завдає болю.

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Він щасливий в Мадриді. Бейл любить це місто. Неправда, що Зідан не бачить його в складі, між ними немає проблем. Гольф або футбол? Футбол. Гольф – це його пристрасть, а футбол – життя. Сподіваюся, його історія в Реалі закінчиться перемогою в Лізі чемпіонів. Гарет планує відпрацювати свій контракт до кінця. Ніколи не можна бути впевненим в чомусь у футболі, але на сьогодні це так. Можливо, він укладе ще один контракт і залишиться довше", – цитує Барнетта AS.

Нагадаємо, в листопаді Бейл відсвяткував перемогу збірної Уельсу із прапором одного з фанатів з написом: "Уельс, гольф, Мадрид – в такому порядку", що спричинило цілу низку обурення в Мадриді. До слова, у поточному сезоні валлієць провів за Реал 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 млн євро.

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