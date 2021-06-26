Уельс – Данія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Збірна Уельсу в рамках поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 зустрічається з Данією. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Уельс – Данія розпочався о 19:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на ТК "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Уельс: Уорд – Робертс, Родон, Мефам, Б. Девіс – Аллен, Моррелл – Бейл, Ремзі, Джеймс – Мур
Запасні: Хеннесі, А. Девіс, Лок'єр, Гантер, Н. Вільямс, Вілсон, Т. Робертс, Дж. Вільямс, Брукс, Левітт, Кабанго, Сміт
Данія: Шмейхель – Крістенсен, К'яер, Вестергор – Ларсен, Ділейні, Хьойберг, Меле – Дамсгор, Брейтвейт – Дольберг
Запасні: Лоссль, Реннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Ньоргор, Олдер Вінд, Корнеліус, Єнсен, Крістіансен, Бойлесен
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