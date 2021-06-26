Уэльс – Дания: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020
Сборная Уэльса в рамках поединка 1/8 финала Евро-2020 встретится с Данией. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/8 финала Евро-2020 Уэльс – Дания начнется в 19:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на ТК "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Уэльс: Уорд – Робертс, Родон, Мэфам, Б. Дэвис – Аллен, Моррелл – Бэйл, Ремзи, Джеймс – Мур
Запасные: Хеннеси, А. Дэвис, Локьер, Гантер, Н. Уильямс, Уилсон, Т. Робертс, Дж. Уильямс, Брукс, Левитт, Кабанго, Смит
Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьяер, Вестергор – Ларсен, Дилэйни, Хёйбьерг, Меле – Дамсгор, Брейтуэйт – Дольберг
Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Нёргор, Олдер Винд, Корнелиус, Йенсен, Кристиансен, Бойлесен
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