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Удінезе звільнив Ніколу та повернув на тренерський місток команди Тудора

00:42 17 Читать на русском
Удінезе звільнив Ніколу та повернув на тренерський місток команди Тудора
Ігор Тудор / ФК Удінезе

"Чорно-білі" оголосили про зміни на посту головного тренера Удінезе.

Керівництво "удінців" вирішило звільнити головного тренера команди Давіде Ніколу та призначити на його місце нового-старого хорватського наставника Ігора Тудора, повідомляє прес-служба Удінезе.

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Зазначимо, що Тудор вже очолював Удінезе у квітні, однак тоді Ігор встиг провести на посту головного тренера італійської команди лише чотири матчі.

Після 27 турів Серії А Удінезе посідає 16 сходинку в чемпіонаті Італії. Команда перебуває на відстані лише одного пункту від зони вильоту.

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Теги
Давіде Нікола Давіде Нікола Удінезе Удінезе Італія Ігор Тудор Ігор Тудор
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