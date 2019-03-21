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Удинезе уволил Николу и вернул на тренерский мостик команды Тудора

00:42 0 Читати українською
Удинезе уволил Николу и вернул на тренерский мостик команды Тудора
Игор Тудор / ФК Удинезе

"Черно-белые" объявили об изменениях на посту главного тренера Удинезе.

Руководство "удинцев" решило уволить главного тренера команды Давиде Николу и назначить на его место нового-старого хорватского наставника Игоря Тудора, сообщает пресс-служба Удинезе

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Отметим, что Тудор уже возглавлял Удинезе в апреле, однако тогда Игорь успел провести на посту главного тренера итальянской команды лишь четыре матча.

После 27 туров Серии А Удинезе занимает 16 место в чемпионате Италии. Команда находится на расстоянии всего одного пункта от зоны вылета.

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Теги
Давиде Никола Давиде Никола Удинезе Удинезе Италия Игор Тудор Игор Тудор
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