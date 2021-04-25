Чемпионат Италии 2020/21, 33-й тур

Беневенто – Удинезе – 2:4

Голы: Виола, 34 (пен), Лападула, 83 – Молина, 4, Арслан, 32, Ларсен, 50, Брааф, 73

Интер – Верона – начало в 16:00

Фиорентина – Ювентус – начало в16:00

Кальяри – Рома – начало в 19:00

Воскресную игровую программу в итальянской Серии А открывал поединок Беневенто – Удинезе. Еще в первом тайме команды устроили настоящую перестрелку. Уже на 4-й минуте счет открыл Молина, а на 31-й преимущество гостей закрепил Арслан. За несколько минут хозяева заработали 11-метровый, назначенный за фол голкипера в штрафной. Его без особых проблем реализовал Виола – 1:2.

Луческу-младший может возглавить итальянский клуб – сын наставника Динамо уже имел переговоры в Милане

Сразу после перерыва еще один положил Ларсен, и интрига в матче была "похоронена". На 70-й на замену вышел Брааф, которому хватило трех минут, чтобы отличиться дебютным голом в составе удинцев. Уже под занавес матча один мяч отыграл Лападула, однако это оказалось все, на что были способны игроки Беневенто. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Удинезе – 2:4.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ