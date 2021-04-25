Разван Луческу має шанси приступити до роботи на Апеннінах вже найближчим часом.

У послугах румунського фахівця зацікавлені італійські клуби, інформує журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter.

Луческу-молодший звільнений з посади головного тренера Аль-Хіляля

Минулого тижня син Мірчі Луческу прилітав у Мілан, де мав зустріч з керівниками кількох команд. Зокрема, працевлаштувати Развана вже влітку готові Парма та Сампдорія. Команди розташувались на 19 та 9 сходинках турнірної таблиці Серії А відповідно.

До слова, раніше Луческу-молодший працював зі збірною Румунії, Рапідом, ПАОКом та ще кількома колективами. В лютому цього року 52-річний Разван залишив пост головного тренера Аль-Хіляля, з яким ставав чемпіоном Саудівської Аравії.

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