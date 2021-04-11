УЄФА разом зі своєю медичною комісією розробляє спеціальний протокол для учасників Євро-2020, а одним із його пунктів є обов'язкова вакцинація від коронавірусу, повідомляє Corriere dello Sport.

Євро-2020 офіційно відбудеться з глядачами – заповненість трибун відрізнятиметься

Згідно з планом УЄФА, йдеться про вакцинацію 600 футболістів – по 25 гравців у заявках 24 команд на Євро-2020, а також технічного і керівного персоналу учасників турніру.

Зазначимо, що чемпіонат Європи планують провести з 11 червня по 11 липня 2021 року. На турнір потрапила і збірна України, яка гратиме у групі С з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня). Перший поєдинок відбудеться в Амстердамі, інші два – у Бухаресті.

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