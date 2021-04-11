УЕФА вместе со своей медицинской комиссией разрабатывает специальный протокол для участников Евро-2020, а одним из его пунктов является обязательная вакцинация от коронавируса, сообщает Corriere dello Sport.

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Согласно плану УЕФА, речь идет о вакцинации 600 футболистов – по 25 игроков в заявках 24 команд на Евро-2020, а также технического и руководящего персонала участников турнира.

Отметим, что чемпионат Европы планируют провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнир попала и сборная Украины, которая будет играть в группе С с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). Первый поединок состоится в Амстердаме, другие два – в Бухаресте.

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