Про це мало хто знає, але офіційний гімн Роми називається не "Roma Roma" або "Roma Roma Roma", а "Roma (no si discute, si ama") – Рому (не обговорюють, її люблять). Цією фразою великий італійський актор і композитор Ренато Рашель 17 червня 1951 пояснив відчайдушне кохання романістів з усього світу до своєї улюбленої команди після її першого і останнього на цей час вильоту до Серії Б. З того часу фраза "La Roma non si discute, si ama" щільно увійшла до римського фольклору і стала афоризмом.

У середині 70-х компанія друзів-композиторів віддала данину Рашелю і записала сингл, якому судилося стати одним із найгучніших футбольних гімнів в історії. У рейтингу France Football від 2017 року "Roma (non si discute, si ama)" посів друге місце серед найкрасивіших футбольних гімнів усіх часів – відразу після "You'll never walk alone". Але історія створення цього шедевра безумовно унікальна.

Відповідь для Лаціо

Початкова ідея композиції "Roma (non si discute, si ama)" належить продюсеру та автору пісень Джамп'єро Скаламоньє, більш відомого під псевдонімом Gepy&Gepy (подвійним ім'ям він іронічно підкреслював свій чималий розмір). Одного дня він, як завжди, зайшов до їдальні звукозаписної студії RCA і замовив каву. "Можна мені мою улюблену каву, як завжди? Побільше пінки, будь ласка", – попросив Джепі баристу. І в цей момент він усвідомив, що стоїть за півметра від Джорджо Кінальї, легендарного нападника Лаціо. Бізон прийшов у студію разом із братами Де Анджеліс – Гвідо та Мауріціо – щоб записати пісню (I'm) Football crazy, яка на якийсь момент часу теж стане гімном Лаціо.

Сказати, що Джепі отетерів – нічого не сказати. Розлючений Скаламоньє дочекався, коли Кінальї і слід захолов, чи то жартома, чи то серйозно, наїхав на своїх друзів зі студії: "Як у вас вистачило совісті привести його сюди, до RCA? У місце, яке практично стало моєю другою домівкою, адже я працюю щонайменше дві зміни на добу і перебуваю тут з дев'ятої ранку до півночі!" Потім Джепі охолонув, і придумав ідеальний план помсти: "Якщо ви привели Кіналью до мого дому, я запрошу сюди увесь Рим"! Так зародилася ідея створити футбольний хіт із червоно-жовтим відтінком.

(*Всю свою кар'єру Скаламоньє вважав за краще перебувати на других ролях – писати тексти та музику для інших виконавців. Але він і сам виступав; одного разу на його лондонський виступ завітав сам Джон Леннон!)

...Початкова мелодія почала грати в його голові, коли Джепі їхав у своєму автомобілі в студію звукозапису. Приїхавши у пункт призначення, насамперед він побіг до піаніно і зіграв мотив. Цими напрацюваннями Скаламоньє поділився з власником щорічного абонемента Роми на трибуні Тевере Антонелло Вендітті. Щойно Джепі заспівав перший рядок: "Roma, Roma, Roma", Антонелло підхопив і відразу придумав продовження: "Core de sta città" (Серце цього міста). Скаламоньє це настільки сподобалося, що він віддав свою ідею Вендітті. Але Антонелло не став її приватизувати – навпаки, він підключив до створення композиції музиканта Серджіо Бардотті, а також дозволив своєму спільному з Джепі другові Франко Латіні потрапити до офіційного списку авторів композиції. "З глузду з'їхати можна! Хлопці, це шедевр! Хочу, щоб ви вказали під ним і моє авторство", – попросив Латіні. Добродушний Скаламоньє погодився, адже розподіл прав на композицію не мав для нього великого значення. Отож у вихідних даних авторами синглу значаться Бардотті, Латіні, Вендітті і Скаламоньє. Хоча всі історики незмінно приписують фразу: "Внесок Латіні у створенні композиції, м'яко кажучи, невеликий".

Червона, як моє серце

У грудні 1974 року музиканти поставили демо-версію композиції всій команді, включаючи президента Гаетано Андзалоне та головного тренера Нільса Лідхольма, і вже 15-го числа мелодія майбутнього гімну грала на Олімпіко під час матчу Рома – Фіорентина. Але, по-перше, уболівальники змогли насолодитися лише частиною першого куплету, оскільки пісня грала лише кілька секунд після забитого Доменіко Пенцо м'яча (той гол став його єдиним у римській кар'єрі). По-друге, клуб був оштрафований за подібну самодіяльність – на той час музика на стадіоні була під забороною. Але вже незабаром "Roma (non si discute, si ama)" почала програватися на домашньому стадіоні Роми перед кожним матчем одразу після оголошення стартових складів команд.

Винятком став період з 1977 по 1983 рік, коли гімн Вендітті був замінений композицією "Forza Roma, Forza Lupi" у виконанні Ландо Фьоріні, іншого римського композитора. Найкультовішому президентові в історії Роми Діно Віолі не сподобався рядок "T'ho dipinta io" rossa come er core mio" (Я намалював тебе червоною, як моє серце). Віола прагнув балотуватися в сенатори від Християнсько-демократичної партії і боявся політичних наслідків. Також президентові не подобалося зростання впливу Вендітті. "На жаль, у 1983-му Рома взяла своє друге Скудетто без моєї пісні. Зрештою, коли Віола усвідомив, що я не був його політичним противником, не кажучи вже про те, що я не мав амбіцій завоювати крісло президента Роми, мої пісні повернулися на Олімпіко", – зазначав композитор. У 1983-му навіть сам Фьоріні проголосував за повернення попереднього гімну на Олімпіко: "Послухайте, я записав попсу. Пісня Антонелло – ось що таке справжній шедевр".

З того часу цей шедевр безперервно відкриває матчі Роми. Цього сезону римському клубу довелося шантажем вигризати право використовувати свій гімн у Ліги: згідно з регламентом сезону 2021/22 клуби не мають права вмикати власний гімн після офіційного гімну Серії А. Рома знехтувала забороною – і отримала штраф. Але вже перед наступним домашнім матчем майже заповнений Олімпіко заспівав "Roma (no si discute, si ama)" а капела, і зробив це, зрозуміло, після творіння Джованні Аллеві "O Generosa". Більше Ліга не турбувала столичний клуб своїм безглуздим регламентом. Щобільше, сторони уклали офіційне перемир'я: Рома отримала зелене світло на використання свого гімну, коли вона забажає.

За прикладом гімну Чехословаччини

На момент переїзду Антонелло Вендітті до знаменитого замку Карімате в 1980-му році, його поглинула депресія: далася взнаки творча криза і розлучення з дружиною. Його життя різко змінила випадкова подія: на трасі неподалік Болоньї він помітив автомобіль свого друга-музиканта Лучо Даллі. Незабаром колеги вже знаходилися в одній із забігайлівок, в якій Лучо ненароком проговорився про оголошення щодо продажу красивого будинку в елітному районі Риму Трастевере: "На твоєму місці я негайно подзвонив би власнику". Антонелло відчув, що цей випадок може перевернути все його життя, і через два роки після блукання повернувся до Риму.

Першою річчю, яка опинилась у його новому будинку, стало фортепіано. Натхнення довго чекати не довелося. Антонелло написав мелодію "Grazie Roma" за один раз. "Мене наче блискавкою пробило. Було дивне відчуття: я виявив здатність плакати від радості; я відчув, що Рома виграє Скудетто. Композиція "Grazie Roma" народилася з подяки місту та моїй команді, які нерозлучні. Я вважаю, що пісня ідеально структурована, бо між містом, командою та мовою існує величезний зв'язок. Цю пісню можна ототожнювати і з командою, і з містом. Також є ще одна локальна особливість: перша частина співається італійською мовою, а друга – немов я забираю свій скарб і співаю тільки для римлян. У цьому сенсі моя композиція схожа на гімн Чехословаччини, який розділений на дві частини: перша – чеською мовою, друга – словацькою", – зазначав Вендітті, маючи на увазі, що нейтральний куплет міг бути написаний про будь-яке місто чи команду у світі, і тільки приспів дає зрозуміти, кому справді присвячена пісня.

Якщо вболівальники інших команд і заздрять у чомусь Ромі, то це її гімнам. Ппід двома композиціями Вендітті в YouTube дуже багато коментарів на кшталт: "Я вболіваю за Ювентус/Інтер/Наполі, але обожнюю цю пісню". Тому Вендітті сміливо виконує їх у Турині та Мілані, Генуї та Неаполі.

"Grazie Roma" вважається неофіційним гімном римського клубу та запускається на Олімпіко відразу після матчів. Але за однієї важливої умови: тільки якщо Рома перемагає.

