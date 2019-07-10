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УАФ одобрила внедрение VAR в сезоне 2019/20

15:05 51 Читати українською
УАФ одобрила внедрение VAR в сезоне 2019/20
Тесты VAR / Фото пресс-службы УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола поддержал проект изменений в Регламент украинской Премьер-лиги, регулирующих процедуру внедрения системы VAR на матчах чемпионата.

Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте УАФ сегодня, 10 июля.

"VAR могут использовать уже в матче за Суперкубок Украины", – Цыганык

Предполагается, что система видеоповторов (VAR) будет использоваться в режиме офлайн на матчах УПЛ в течение первого круга соревнований сезона-2019/2020. Это позволит испытать оборудование и провести первоначальное тестирование арбитров.

Ожидается, что после получения необходимых разрешений ФИФА и ИФАБ использования системы видеоповторов перейдет в режим онлайн с началом второго круга соревнований сезона-2019/2020.

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Главное УАФ УПЛ Видеоассистент арбитра (VAR)
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