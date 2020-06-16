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УАФ ухвалила важливе рішення щодо матчів Кубка України

14:11 593 Читать на русском
УАФ ухвалила важливе рішення щодо матчів Кубка України
Минай – Динамо / фото з відкритих джерел

Дирекція з проведення Кубку України внесла зміни до регламенту турніру.

В матчах Кубка України змінилась кількість замін для кожної з команд, інформує офіційний сайт УАФ.

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Кожній команді дозволяється використовувати максимум п'ять запасних гравців. Кожна команда матиме щонайбільше три можливості провести заміни під час гри. Також дозволяється проводити заміни під час перерви між таймами.

Нагадаємо, вже завтра, 17 червня, відбудеться перший півфінал між Минаєм та Динамо, початок о 14:00. За тиждень заплановано другий поєдинок – Маріуполь – Ворскла.

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