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УАФ приняла важное решение по матчам Кубка Украины

14:14 137 Читати українською
УАФ приняла важное решение по матчам Кубка Украины
Минай – Динамо / фото из открытых источников

Дирекция по проведению Кубка Украины внесла изменения в регламент турнира.

В матчах Кубка Украины изменилось количество замен для каждой из команд, информирует официальный сайт УАФ.

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Каждой команде разрешается использовать максимум пять запасных игроков. Каждая команда будет иметь максимум три возможности провести замены во время игры. Также разрешается проводить замены в перерыве между таймами.

Напомним, уже завтра, 17 июня, состоится первый полуфинал между Минаем и Динамо, начало в 14:00. Через неделю запланирован второй поединок – Мариуполь – Ворскла.

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