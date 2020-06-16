Минай – Динамо: вихованець киян не зіграє проти "біло-синіх"

Головний тренер Миная Василь Кобін поділився очікуваннями від майбутнього півфіналу Кубка України проти Динамо.

"В цілому настрій у команди хороший, інакше і бути не може, адже до нас приїжджає хороший, іменитий суперник, і етап півфіналу Кубка говорить сам за себе, тому з настроєм у нас все в порядку.

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У нас тільки одна втрата – вибув Олег Маїк, який має проблеми з коліном. До речі, він свого часу грав за молодіжну команду Динамо і Динамо-2. Коліно турбує його вже протягом останніх трьох місяців, зараз біль загострилася, і він не братиме участі в майбутній зустрічі.

Тести на COVID-19? Так, звичайно, ми їх зробили сьогодні вранці і очікуємо завтра результати. Ніяких проблем не повинно бути, адже ми вже здавали такі тести раніше, і все було добре", – наводить слова Кобіна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, матч півфіналу Кубка України Минай – Динамо відбудеться 17 червня, початок о 14:00.

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