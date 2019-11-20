УАФ планує підписати меморандум з розвитку та популяризації футболу

Українська асоціація футболу, громадська організація "Епіцентр – дітям" та благодійний фонд "Розвиток футболу України" запрошують на підписання тристороннього меморандуму про співробітництво та партнерство з метою розвитку та популяризації футболу.

Подія відбудеться в четвер, 21 листопада в Будинку футболу за адресою: Київ, пров. Лабораторний, 7а.

Початок – об 11.00.

Довідка

Громадська організація "Епіцентр – дітям" прагне змінити життя дітей із соціально незахищених категорій населення завдяки залученню їх до занять спортом. ГО "Епіцентр – дітям" створила першу в Україні мережу соціально-спортивних шкіл фонду "Реал Мадрид", де займаються вже більш ніж 500 дітей. Має ексклюзивний статус стратегічного партнера фонду "Реал Мадрид".

Благодійний фонд "Розвиток футболу України" – недержавна неприбуткова благодійна організація. Діяльність фонду спрямована на покращення життя дітей, постраждалих від війни, дітей соціально незахищених верств населення, дітей з інвалідністю за допомогою використання спорту, зокрема футболу, як інструменту виховання та соціальної інтеграції.

Благодійним фондом "Розвиток футболу України" у співпраці з Українською асоціацією футболу та за підтримки УЄФА реалізується соціальний проект "Навколо футболу", мета якого – надати дітям з усієї України, особливо дітям, які є соціально незахищеними й потребують особливої уваги, максимум можливостей долучитися до цікавих футбольних активностей.