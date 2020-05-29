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УАФ офіційно ухвалила місце проведення фіналу Кубка України 2020/21

14:34 171 Читать на русском
УАФ офіційно ухвалила місце проведення фіналу Кубка України 2020/21
Тернопільський стадіон / Сайт УАФ

Українська асоціація футболу визначилася з планами щодо проведення фінального поєдинку наступного розіграшу Кубка України.

Фіналістів у 2021 році прийматиме Тернопіль, інформує офіційний сайт УАФ.

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Місцевий стадіон вміщує 15 тисяч вболівальників. Тернопіль повинен був приймати вирішальний матч нинішнього розіграшу, однак через пандемію коронавірусу довелося змінити плани – 8 липня поєдинок за порожніх трибун відбудеться на Арені Львів.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є Шахтар, але "гірники" не зможуть захистити титул. До півфіналів дісталися наступні пари: Маріуполь – Ворскла та Минай – Динамо.

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УАФ Кубок України Тернопільский міський стадіон
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