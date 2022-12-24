Головний тренер "кулес" Хаві обмежив список недоторканних гравців до 6 прізвищ, повідомив Sport.es. Це Кунде, Араухо, Педрі, Гаві, Фаті та Лєвандовскі.

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Барселона вважає свою молодь хорошою опорою на майбутнє, а Лєвандовскі ще кілька років здатен гарантувати голи і вести команду за собою. Цікаво, що Sport публікував схожий список у вересні, але тоді він складався зі 7 футболістів. Випав голкіпер Марк-Андре тер Штеген, а Фаті "потіснив" Дембеле з атакувальної ланки.

Нагадаємо, Барселона пішла на паузу лідером Прімери, випереджаючи Реал на 2 очки. Проблемою став виліт з Ліги чемпіонів і падіння до Ліги Європи, яка точно не зможе принести такі ж доходи.

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