У збірної України зараз краща тактика, ніж у Бразилії, – екс-наставник Львова Жилмар

Бразильський екс-тренер ФК Львів Жилмар Тадеу да Сілва оцінив роботу Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України.

"Хороший молодий тренер. Він зробив так, що збірна заграла, футболісти розкрили свій потенціал. Подивіться, багато хто з них по-новому знайшли себе у збірній. Шевченко на багато позицій взяв тих хлопців, хто при попередніх тренерах не проходили, не могли себе реалізувати.

Ребров рекламує Шевченку своїх підопічних для збірної України – наставники тісно співпрацюють

В Україні раніше був дуже сильний, дуже багатий чемпіонат. Так, зараз часи гірші, але це дало свої плоди. Ви бачите, раніше кого знали у світі? Тільки Шевченка. А тепер все більше футболістів грають в провідних чемпіонатах. Зінченко, Маліновський, Яремчук – це хороші гравці, вони можуть більше! А у вас юнацька збірна стала чемпіоном світу, в України хороше футбольне майбутнє.

Я серйозно кажу, у збірної України зараз краща тактика, ніж у Бразилії. У нашій збірній зараз намагаються "виїхати" тільки на індивідуальній майстерності гравців, а Шевченко з хороших гравців робить сильну команду", – цитує Жилмара SportArena.

Як Лобановський рятував Шевченка в Динамо і втратив шанс перейти у топ-клуби Європи, але залишився Маестро результату