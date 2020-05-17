Ребров рекламує Шевченку своїх підопічних для збірної України – наставники тісно співпрацюють

Наставник збірної України підтримує дружні відносини з керманичем Ференцвароша Сергієм Ребровим.

"Ми завжди з Ребровим на зв'язку. Буквально тиждень тому спілкувався з ним по телефону. Крім робочих, у нас і дружні відносини. У житті ми – друзі.

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Він мені постійно розповідає про прогрес всіх українських футболістів, які грають у Ференцвароші. Ми планували запрошувати кілька гравців з його команди, подивитися, дати хлопцям шанс проявити себе", – розповів тренер збірної України для програми Великий футбол.

Нагадаємо, кольори Ференцвароша зараз захищають одразу двоє українців – Олександр Зубков та Ігор Харатін.

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