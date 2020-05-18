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У сборной Украины сейчас лучше тактика, чем у Бразилии, – экс-наставник Львова Жилмар

18:13 46 Читати українською
У сборной Украины сейчас лучше тактика, чем у Бразилии, – экс-наставник Львова Жилмар
Андрей Шевченко / Getty Images

Бразильский экс-тренер ФК Львов Жилмар Тадеу да Силва оценил работу Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины.

"Хороший молодой тренер. Он сделал так, что сборная заиграла, футболисты раскрыли свой потенциал. Посмотрите, многие из них по-новому нашли себя в сборной. Шевченко на многие позиции взял тех ребят, кто при предыдущих тренерах не проходили, не могли себя реализовать.

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В Украине раньше был очень сильный, очень богатый чемпионат. Да, сейчас времена хуже, но это дало свои плоды. Вы видите, раньше кого знали в мире? Только Шевченко. А теперь все больше футболистов играют в ведущих чемпионатах. Зинченко, Малиновский, Яремчук – это хорошие игроки, они могут больше! А у вас юношеская сборная стала чемпионом мира, в Украины хорошее футбольное будущее.

Я серьезно говорю, у сборной Украины сейчас лучше тактика, чем у Бразилии. В нашей сборной сейчас пытаются "выехать" только на индивидуальном мастерстве игроков, а Шевченко из хороших игроков делает сильную команду", – цитирует Жилмара SportArena.

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Жилмар Тадеу да Силва Жилмар Тадеу да Силва
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