Оборонець збірної Боснії і Герцеговини Анель Ахмедходжіч залишився задоволений якістю гри своєю команди у порівнянні з матчем з фінами.

"Ми цього вечора билися. Показали, що вміємо боротися, і це велика різниця, порівняно з Фінляндією. Ми грали добре, але нам не щастило.

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Удари по воротах були, але м'яч не хотів залітати у рамку. У збірної України було два хороші моменти і – два голи. Хаджікадуніч мав шанс забити головою, тож я промахнувся під час завершення цієї атаки.

Ми можемо пишатися своєю грою, але я розчарований результатом. Я не можу дочекатись нової кваліфікації – до Євро-2024. Наша гра поверне уболівальникам віру в національну команду. Приємно грати за збірну. Не можу описати, наскільки багато для мене означає підтримка вболівальників", – цитує Ахмедходжіча Dnevni avaz.

Нагадаємо, для боснійців поєдинок з українцями не мав жодного турнірного значення – поразка від фінів у попередньому турі позбавила підпічних Петева шансів на вихід у плей-офф відбору чемпіонату світу 2022 року.

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