Защитник сборной Боснии и Герцеговины Анель Ахмедходжич остался доволен качеством игры своей команды по сравнению с матчем с финнами.

"Мы в этот вечер бились. Показали, что умеем бороться, и это большая разница по сравнению с Финляндией. Мы играли хорошо, но нам не везло.

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Удары по воротам были, но мяч не хотел залетать в рамку. У сборной Украины было два хороших момента и – два гола. У Хаджикадунича был шанс забить головой, поэтому я промахнулся во время завершения этой атаки.

Мы можем гордиться своей игрой, но я разочарован результатом. Я не могу дождаться новой квалификации – к Евро-2024. Наша игра вернет болельщикам веру в национальную команду. Приятно играть за сборную. Не могу описать, насколько много для меня значит поддержка болельщиков", – цитирует Ахмедходжича Dnevni avaz.

Напомним, для боснийцев поединок с украинцами не имел никакого турнирного значения – поражение от финнов в предыдущем туре лишило подпечных Петева шансов на выход в плей-офф отбора чемпионата мира 2022 года.

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