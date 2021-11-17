"Думаю, після програшу фінам у суботу ми були пригнічені, але я можу лише подякувати хлопцям за бажання боротися.

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Ми провели непогану гру. На мою думку, Боснія і Герцеговина не повинна була поступатися супернику з рахунком 0:2. Ми мали свої нагоди. Вважаю, що результат матчу несправедливий. Так, у нас були помилки, але були й добрі відрізки. Ми мали шанс забити, але потім ми помилилися і пропустили ще один м'яч, тоді було вже складно.

Ми можемо лише шкодувати про гру в суботу (поразка Фінляндії, – прим.), і про нічию з Казахстаном 2:2. Потрібно вчитись на своїх помилках. Але загалом ми зробили крок уперед.

Чому не було П'яніча? Я ціную його як людину і як гравця, але ми домовилися, що у матчі з Україною його не буде", – сказав Петев на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, для боснійців поєдинок з українцями не мав жодного турнірного значення – поразка від фінів у попередньому турі позбавила підпічних Петева шансів на вихід у плей-офф відбору чемпіонату світу 2022 року.

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