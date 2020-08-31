Після насиченого тренувального дня Андрій Шевченко звернувся до своїх підопічних, подякував усім за наполегливу роботу та оголосив про запровадження нової традиції, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Відтепер футболісти національної команди голосуванням обиратимуть найкращого гравця за підлсумками кожних зборів. Для першого разу Шевченко сам обрав переможця у цій номінації – ним став півзахисник Шахтаря Сергій Болбат.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові, початок о 21:45.

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